Myndighetene må kontinuerlig vurdere å lette tiltakene for barn og unge, er barneombud Inga Bejer Enghs klare melding etter innstramningene i Oslo-regionen.

– Jeg forventer at lettelse i tiltak overfor barn og unge settes foran både åpning av kjøpesentre og skjenketillatelser fremover, sier hun i en kommentar.

– Jeg er alvorlig bekymret for konsekvensene for alle barn og unge om det blir mer hjemmeopplæring, konsekvensene er store for alle barn, sier Engh, som er særlig urolig for elever på ungdomsskole og videregående.

– Jeg er bekymret for både opplæringen og for deres psykiske helse, sier Engh.

