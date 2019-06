Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim

Det er varslet benkeforslag mot Trond Giske når det mandag skal velges ny styreleder for Folkets Hus i Trondheim, ifølge Adresseavisen.

Nominasjonskomiteen innstilte Giske, men ifølge flere sentralt plasserte kilder i fagbevegelsen, vil det bli fremmet benkeforslag om at sittende styreleder Tore Helgesen skal nomineres til to nye år i vervet, ifølge Adresseavisen.

Helgesen er klar for å stille om flertallet ønsker det. Ny styreleder velges mandag.

– Om det blir flertall for meg på årsmøtet, etter et eventuelt benkeforslag, så tar jeg to år til, sier han.

Det er valgkomiteen i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF), som eier Folkets Hus i Trondheim, som har innstilt Trond Giske som ny styreleder i foreningen. Det ble kjent denne uka.

Leder i valgkomiteen er Aps fylkessekretær i Trøndelag, Pål Sture Nilsen. Han uttalte at Giske «har egenskaper som går utenpå det Helgesen har» og at komiteen derfor har nominert ham som ny styreleder.

– Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne ta på meg å gjøre en jobb der, og det kan jeg. Det er et hus som betyr mye for meg, med leietakere som står hjertet mitt nært, sa Giske da.

