Bensinstasjon i Fredrikstad ranet

En mann er fortsatt på frifot etter å ha ranet en ansatt ved Esso-stasjonen på Begby i Fredrikstad med kniv torsdag kveld.

– En ansatt ble truet med kniv, og gjerningspersonen har forlatt stedet. Politiet søker i området med hund og går gjennom videoovervåking fra åstedet, opplyste Øst politidistrikt på Twitter klokka 22.38.

Operasjonsleder Finn Håvard Aas sier til NTB like over midnatt at gjerningspersonen er en mann. Han hadde maskert seg med svart skjerf, hette og solbriller.

– Han har muligens fått med seg penger og snus, sier Aas.

Mannen blir beskrevet som cirka 180 centimeter høy og ikledd mørk joggebukse og jakke, samt svarte og hvite sko.

Politiet gjør åstedsundersøkelser og tar vitneforklaringer.

– Den ansatte er ikke skadd og blir tatt hånd om av arbeidsgiver.

Politiet fikk melding om ranet klokken 21.20.

(©NTB)

