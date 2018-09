Bensinstasjon ranet med kniv i Fredrikstad

En mann truet en ansatt med kniv da han ranet en Shell 7-Eleven i Fredrikstad natt til onsdag. Gjerningsmannen stakk fra stedet til fots.

Til VG opplyser operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt at de har sikret videomateriale fra stedet, men at det er for tidlig å si hva bildene viser.

– Vi fikk melding like etter midnatt om at en ansatt var ranet ved bruk av kniv. Vi har så langt ikke oversikt over hva som er tatt, sier operasjonslederen til avisen.

Gjerningsmannen beskrives som en norskutseende gutt ikledd blå regnjakke. Rundt ansiktet skal han ha hatt et skjerf.

Den ansatte ved bensinstasjonen ble ikke fysisk skadd under ranet.

