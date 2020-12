Bent Høie: – Dette har vi ventet på

– Jeg er glad for at vi nå er et skritt nærmere vaksinering. Dette har vi ventet på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Mandag anbefalte Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) at Biontech og Pfizer-vaksinen får en betinget godkjenning. Nå venter godkjenning i EU-kommisjonen. Når vaksinen blir godkjent der, kan første leveranse komme til Norge 26. desember. Ifølge EU-kommisjonen starter vaksinasjonen samtidig i de europeiske landene 27., 28. og 29. desember. Norge vil motta i underkant av 50.000 vaksinedoser i romjula. – De første personene kan bli vaksinert i romjula. Av praktiske årsaker blir de første 10.000 dosene brukt i Oslo-området, men de resterende dosene vil bli fordelt over hele landet, sier Høie. (©NTB) Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget Medisin/Helse

