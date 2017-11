Ber om fengsel for Kristian Valen

Tiltalt for trusler og forulemping av polititjenestemenn.

Påtalemyndigheten har bedt Borgarting lagmannsrett om å dømme Kristian Valen til 21 dager i fengsel, melder TV 2.

Valen er tiltalt for blant annet trusler.

Valen postet tre bilder av to polititjenestemenn på Facebook med teksten «10 000 kr til de som kjenner og vet hvor disse politifolka bor» og «Neste gang tror eg de vil angre».

– Det er absurd at jeg sitter her, jeg har alltid hatt den største respekt for politiet, sa Kristian Valen da ankesaken mot ham startet fredag.

– Aktoratet har valgt å klippe ut en setning og ta den helt ut av sin sammenheng. Aldri i min villeste fantasi kunne jeg tro at dette kunne bli oppfattet som en trussel, sa Valen i Borgarting lagmannsrett fredag.

Valens samboer knakk sammen da hun fortalte hvor vanskelig saken har vært for dem.

– Jeg kan garantere at de siste to årene har vært ekstremt belastende for ham og meg, det er mye verre enn en formell straff, sa hun gråtkvalt.

Valen ble dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett, men anket saken.

FB: Innlegget til Valen. Klikk for større bilde.

Kristian Valens Facebook-status om politibesøk. Klikk for større bilde.

Valens samboer beskrev i retten hvordan komikeren har fått hatmeldinger og drapstrusler på Facebook og har gått fra å være jovial til å bli innesluttet og melankolsk. De to sover nå på skift fordi de sliter med mareritt, forklarte hun retten.

Skaffet alarm

Påtalemyndigheten er derimot ikke i tvil om at det var ment truende da Valen på Facebook utlovet en dusør på 10.000 kroner for navn og adresse på to politimenn som aksjonerte mot leiligheten hans. I et annet innlegg skrev han «Neste gang tror eg de vil angre».

Den ene polititjenestemannen fortalte i retten at han fikk installert alarmsystem hjemme i etterkant. Den andre ringte umiddelbart hjem for å be kona fjerne navnelapp fra postkasse og ringeklokke.

– Dette er ikke bare rettet mot meg, jeg har jo familie, sa politimannen.

– Han hadde 90.000 følgere på sin åpne Facebook-konto. Jeg tenkte at en eller annen kunne tatt oppfordringen seriøst, fortsatte han.

– Tingretten misforsto

Valen ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel da saken gikk for Oslo tingrett i fjor, men anket.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, viste til at det første innlegget ble lagt ut på komikerens offisielle Facebook-side, mens det andre gjaldt svar i en diskusjonstråd på Valens private side med langt færre følgere.

– Det tingretten åpenbart misforsto, er at de trodde at dette var én profil, én melding, én tråd, sa Elden.

Aktor, politiadvokat Hacer Aydar, mener det ikke er av avgjørende betydning at det dreier seg om to profiler, og at innleggene må ses i sammenheng. Hun la ned påstand om 21 dagers ubetinget fengsel.

– Ville finne samboeren

Bakgrunnen er at politiet kom til leiligheten sammen med ambulansefolk etter at Valens samboer hadde skadd seg under særdeles dramatiske omstendigheter i parets leilighet i februar i fjor. Paret virket svært beruset, det var blod på døra, tomme spritflasker i gangen og en stor mengde våpendeler på gulvet, beskrev politiet i sitt vitnemål.

Samboeren ble tatt med til legevakt mot sin vilje for å få sydd en flenge i armen.

ELDEN: John Christian Elden.

Valen hevder dusør-meldingen bare handlet om at han ville få hjelp til å finne ut samboeren, som han ikke visst hvor befant seg. Etter at meldingene ble lagt ut, ble han pågrepet og satt på glattcelle.

Innsatslederen som var i leiligheten for å bistå politipatruljen, avviste Valens forklaring. Selv om han framsto som betydelig beruset, oppfattet han likevel beskjeden om at samboeren ble sendt til legevakt, forklarte hun retten.

Aktor påpekte at Valen i første avhør ikke nevnte at formålet var å få tak i samboeren eller at han lurte på hvor hun var. I stedet forklarte han at han ønsket å finne politifolkene slik at han kunne sende dem blomster.

Valen erkjente at han hadde drukket, men hevdet politiet «dopet ham med Vival» like før han skulle avhøres.

