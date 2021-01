Ber om fengsel i ett år og fire måneder etter dødsulykken ved Metallco

Aktor ber om fengsel i ett år og fire måneder for den tidligere daglige lederen i Metallco etter dødsulykken ved Metallco Aluminium på Eina i november 2017.

Det kom fram da aktor Marianne Djupesland holdt sin sluttprosedyre i Gjøvik tingrett torsdag.

I tillegg mener aktor at selskapets styreleder bør idømmes en bot på 120.000 kroner og at selskapet Metallco Aluminium bør dømmes til å betale en foretaksstraff på 5,3 millioner kroner, skriver Oppland Arbeiderblad/Toten i dag.

– Det er hevet over enhver tvil at arbeidsmiljøet hos Metallco Aluminium ikke var forsvarlig i 2017, sa Djupesland i sin prosedyre.

To personer omkom i den kraftige eksplosjon ved Metallco Aluminium i november 2017. I tillegg ble to andre skadd.

Advokat Christian B. Hjort, som forsvarer den tidligere daglige lederen, sa i retten at rutinene var gode nok, og at bedriften jobbet aktivt for å forhindre ulykker.

Forsvaret avslutter sin sluttprosedyre fredag.

(©NTB)

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021