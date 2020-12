Ber universitetene betale karantenehotell

Kunnskapsdepartementet vil at universiteter og høyskoler skal dekke kostnadene for karantenehotell for utenlandske studenter som ankommer Norge etter nyttår.

– Jeg vet at en del internasjonale studenter lurer på om de skal bestille billett eller ikke til Norge over jul på grunn av reglene og kostnaden rundt karantenehotell, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding. Derfor ber han utdanningsinstitusjonene stille opp. Kunnskapsdepartementet forventer ikke at studentsamskipnadene stiller opp, på grunn av de høye kostnadene. Nye internasjonale studenter som tar hele grader eller er på utveksling i Norge, vil få dekket karantenehotellopphold. (©NTB)

