Bergen frykter ny smittebølge etter tre nye koronatilfeller

Tre nye personer er koronasmittet i Bergen, og kommunen er urolig for at det skal komme en ny smittebølge. For to av dem er smitteveien ukjent.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

En av de smittede er personen fra Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern som Helse Bergen meldte om lørdag formiddag. Vedkommende er innlagt på Haukeland universitetssjukehus. De to andre smittede har få symptomer, opplyser Bergen kommune i en pressemelding. Smittevernkontoret jobber med smitteoppsporing og opplyser at de er kjent med at smittede har reist med kollektivtransport og vært i sentrum og på Vestkanten i smitteførende fase. Nå er kommunen urolig for at det kommer en ny smittebølge. – Vi er urolige fordi det har vært stille så lenge. Nå kommer det plutselig tre påviste tilfeller på kort tid. Vi tror de har blitt smittet forrige uke og har inntrykk av at de har vært i kontakt med mange folk, sier Øygard, som advarer folk mot å senke skuldrene, til Bergensavisen. Lørdag var det registrert totalt 592 smittetilfeller i Bergen. (©NTB)

Reklame Bruk så mye strøm du vil frem til oktober for 500 kr