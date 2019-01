Bergen kommune godtar ikke millionbot for sikkerhetshull

Bergen kommune vil ikke betale 1,6 millioner kroner i bot for sikkerhetshull som de er ilagt av Datatilsynet.

Saken begynte å rulle da en sjuendeklassing fant et sikkerhetshull med passord og andre personopplysninger til 35.000 elever og foresatte i skolene i kommunen.

Kommunen har beklaget sikkerhetsbruddet, men mener at boten er for streng, skriver Bergens Tidende.

I et brev kommunen har sendt til Datatilsynet heter det at «skadepotensialet i saken har, slik kommunen ser det, vært minimalt.»

– Etter grundige juridiske vurderinger mener kommunen det ikke er grunnlag for pålegg eller overtredelsesgebyr og at en irettesettelse bør være den strengeste reaksjonen fra Datatilsynet i denne saken, skriver kommunen i en pressemelding.

I tillegg til boten har kommunen fått to pålegg. Det ene handler om at lærere og elever skal logge seg på nettverket gjennom bruk av såkalt tofaktor-autentisering. Det andre dreier seg om tiltak for å beskytte passordene til elever og lærere. Disse forholdene er ryddet opp i, ifølge pressemeldingen.

(©NTB)