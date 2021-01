Bergen kommune oppretter egen koronaetat

Byrådet i Bergen oppretter en midlertidig etat som kun skal jobbe med håndteringen av koronapandemien i kommunen.

Etaten skal ifølge kommunen være operativ så lenge det er behov for det, trolig i hele 2021.

– Dette vil redusere belastningen på Etat for helsetjenester. Vi forventer også at opprettelse av etaten vil bidra til å styrke koordineringen mellom ulike deler av tjenestene, og at det derfor sjeldnere vil være behov for å etablere kriseledelse, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa (KrF), i en pressemelding.

Planen er at den nye etaten i første omgang skal overta ansvaret for beredskapslageret, drift av teststasjoner, smittesporing, koronatelefonen, vaksinering og drift av luftveisklinikker.

Rita Rognså blir etatsdirektør i den midlertidige etaten.

