Bergen: Koronasmitte på kvinneklinikken – stanser aktivitet

En ansatt ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen er smittet av koronaviruset. Tre ansatte og fire pasienter er satt i karantene.

Avdelingen tar derfor ned den planlagte aktiviteten ved avdelingen fra fredag og til onsdag neste uke, opplyser Helse Bergen på sine nettsider torsdag.

– Den ansatte som er smittet, og de som er i karantene, jobber på en avdeling som allerede har et høyt sykefravær og høyt belegg med stor pågang for øyeblikkelig hjelp. Derfor er det dessverre nødvendig at vi tar ned den planlagte aktiviteten de neste dagene, sier direktør Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken.

Ifølge Bergensavisen blir alle planlagte timer for gynekologiske pasienter utsatt. Det samme gjelder operasjoner som er planlagte, men som ikke er akutte.

(©NTB)

Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus