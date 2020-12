Bergen rigger seg for vaksinering

For første gang på tre uker går smittetallene i Bergen opp. Nå har de mottatt de første leveransene av vaksineutstyr, og kommunen klargjør seg for vaksinering.

– Vi har fått den første av to forsendelser med materiell til vaksineringen. Denne leveransen skal dekke utstyrsbehovet vårt fram til februar-mars, sier vaksinekoordinator Merethe Brattetaule ved Etat for helsetjenester i en pressemelding.

Leveransen som kom tirsdag, inneholder engangssprøyter, kanyler, plaster, bomull og annet utstyr som skal brukes i den omfattende prosessen.

Holdbarhetstiden på vaksinen er kort etter at den tas ut av ultrafryserne. Kommunene er derfor bedt om å ha en detaljert plan klar for hvordan vaksineringen skal foregå for å unngå at vaksiner går til spille.

– Det at vi har kun fem dager på oss fra vaksinen er tatt ut til den skal settes, er noe vi må ta høyde for i planleggingen, sier Brattetaule, som sier at det fremdeles er flere brikker som må på plass før Bergen er klare for å ta imot vaksinene.

