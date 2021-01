Bergen starter koronavaksinering tirsdag

Bergen kommune starter tirsdag opp med vaksinering mot koronaviruset. En beboer ved Søreide sykehjem blir den første i kommunen som blir vaksinert.

Bergen kommune skriver på sine nettsider at de har fått beskjed om at vaksiner blir levert om tirsdag morgen, og at de så begynner vaksineringen av beboere på sykehjem.

Det første sprøytestikket settes på en beboer ved Søreide sykehjem klokken 13.

– Samtlige beboere hos oss har takket ja til å få vaksinen, og vi ser veldig fram til å komme i gang med vaksineringen. Vi synes det er stort at vi nå får sette det første sprøytestikket i Bergen. Dette blir et høytidelig øyeblikk for oss, sier enhetsleder ved Søreide sykehjem, Ingunn Kjemhus.

