Bergen stasjon åpner for persontrafikk etter togavsporing

Et godstog som sporet av utenfor Ulrikstunnelen ved Bergen jernbanestasjon, skapte store trafikkproblemer torsdag. Fredag morgen var stasjonen åpen for persontrafikk, igjen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Bergen stasjon er igjen åpnet for persontog etter at en avsporing ved stasjonen førte til at samtlige tog i området ble innstilt.

Det opplyser Bane Nor på Twitter klokken 7 fredag. Avsporingen av et godstog fant sted ved den 7.670 meter lange Ulrikstunnelen i nærheten av Bergen stasjon natt til torsdag. Vy innførte buss for tog mellom Bergen og Arna, noe som førte til forsinkelser. Havarikommisjonen for transport er ferdig med sine undersøkelser på stedet. (©NTB)