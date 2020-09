Bergens byrådsleder håper på snarlig effekt av koronatiltakene

Byrådsleder Roger Valhammer håper å se positiv effekt de neste dagene etter at Bergen innførte kraftige koronatiltak i forrige uke.

– Dagens tall følger de siste dagers trend og er stabilt høyt, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

På pressekonferansen opplyste han at det er registrert 32 nye koronasmittede i kommunen det siste døgnet. I alt er det dermed registrert 1.220 smittede i Bergen siden begynnelsen av pandemien.

Bergen kommune innførte tirsdag i forrige uke en rekke tiltak i håp om å begrense det kraftige smitteutbruddet som har rammet byen den siste tiden. Det innebar blant annet forbud mot private samlinger med mer enn ti personer. Grensen for offentlige arrangementer ble satt ned fra 200 til 50 personer, og restauranter og barer ble pålagt å operere med besøkslister.

– De neste dagene vil vi forhåpentligvis se en effekt av tiltakene vi vedtok tirsdag i forrige uke. Og går tallene nedover, kan det fortsatt være nok, men det er for tidlig å si ennå, sier Valhammer.

Byrådslederen viser til at flere har sagt at koronautbruddet ikke er en spurt, men et maraton.

– Men sannheten er at korona er et maraton med innlagte spurter, og i Bergen er vi inne i en slik spurt denne uken. Vi håper at spurten blir så kort som mulig, men vi er avhengige av at alle deltar for at vi skal komme raskt i mål, sier Valhammer.

– Hvis alle bidrar, så kan vi klare oss med en tidagers sprint, som er det vi har lagt opp til, sier han.