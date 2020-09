Bergens varaordfører er i koronakarantene

Varaordfører Rune Bakervik (Ap) i Bergen er satt i koronakarantene på grunn av nærkontakt med noen som har fått påvist smitte.

Det bekrefter varaordføreren til Bergens Tidende.

Han har ikke selv fått påvist koronaviruset.

Så vidt Bakervik kjenner til, skal ikke smitten ha påvirket andre deler av den politiske ledelsen av Bergen.

Bergen innførte tirsdag en rekke strenge lokale koronatiltak for å møte en kraftig smitteoppblomstring i studentmiljøet i Bergen de siste to ukene. Fram til 18. september skal alle ansatte i kommunen som har mulighet ha hjemmekontor, private samlinger begrenses til ti personer og offentlige arrangementer til 50, og restauranter og barer må føre liste over besøkende.

