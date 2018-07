Bergensbanen er stengt mellom Arna og Dale på grunn av strømproblemer. Det fører til at tog mellom Bergen og Voss innstilles.

Bane Nor opplyser at stengningen minimum vil vare fram til midnatt. De opplyser at de vil komme med en ny prognose i løpet av ettermiddagen onsdag.

(©NTB)

