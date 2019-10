Bergs advokat: Ingen ny utvikling

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes har foreløpig ikke hørt noe om hans klient kan komme til å utleveres i løpet av kort tid.

– Jeg har ikke hørt noe om Berg kan komme til å utleveres i dag eller de nærmeste dagene, sier Brynjulf Risnes til NTB fredag formiddag.

Fredag besøker Russlands utenriksminister Sergej Lavrov Kirkenes i forbindelse med markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Finnmark. Det har blitt spekulert i om det kunne være en mulighet at spiondømte Berg ble utlevert til Norge i forbindelse med markeringen.

På spørsmål fra TV 2 om når Frode Berg kan komme hjem, svarte Lavrov følgende til norske medier torsdag kveld:

– Når som helst.

Risnes sier at det foreløpig er uklart når Berg eventuelt kan bli utlevert, og viser til opplysningene om at Litauen også inngår i en trekantavtale med Norge og Russland. Ifølge det litauiske nyhetsbyrået BNS er Litauen og Russland enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

NRK skrev tidligere denne uken at parlamentet i Litauen først 7. november skal stemme over et lovforslag som kan føre til løslatelse og utveksling av spiondømte Frode Berg.

– Litauen er jo også inne i bildet, så vi vet ikke når en utlevering eventuelt kan skje, sier Risnes.

