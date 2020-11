SV-nestleder Kirsti Bergstø er partiets første kandidat for Akershus ved valget neste år. Målet er to plasser på Stortinget fra valgkretsen.

Bergstø ble valgt ved akklamasjon under nominasjonsmøtet tirsdag, opplyser partiet.

– Jeg takker for tilliten og er klar for kampen mot økende økonomiske forskjeller og for sterke fellesskap. Vi skal ta kampen for miljøet og for en ny politisk kurs for landet – det trengs, sier Bergstø.

Hun representerte Finnmark på Stortinget fra 2013 til 2017, men har nå flyttet til Nittedal.

(©NTB)

Reklame Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget