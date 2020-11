Besøksforbud ved Sykehuset Østfold

Etter flere tilfeller hvor det har kommet koronasmitte på sykehuset etter besøk, innfører Sykehuset Østfold et generelt besøksforbud på Kalnes og i Moss.

Forbudet begynte å gjelde fredag og vil foreløpig vare ut november.

– Vi vet at dette er en påkjenning både for pasienter og pårørende, men slik situasjonen er nå med mer og mer smitte i samfunnet, er dette helt nødvendig, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Forbudet omfatter ikke barnefar/medmor på føde-barsel eller ledsager for pasienter med avklart behov for følge. Etter avtale kan det også gjøres unntak ved for eksempel besøk hos barn, besøk i psykisk helsevern eller besøk til alvorlig syke eller døende pasienter.

