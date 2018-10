Bhatti ble frikjent for terror og drapsforsøk - i dag saksøker han staten

Advokat John Christian Elden mener kravet kan ligge på mellom en og to millioner kroner.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag starter rettssaken der den kjente islamisten Arfan Bhatti har saksøkt Norge, representert ved Justisdepartementet.

Bhatti ønsket ikke å gi noen kommentarer før rettssaken startet.

Ekstremisten krever livslang erstatning for urettmessig strafforfølgning, men kravet blir blankt avvist av regjeringsadvokat Tolle Stabell.

Rettssaken starter med at en gjennomgang av et sakskompleks der stjerneadvokaten John Christian Elden har en gjennomgang av dommer der islamisten ble frikjent for terrorplanlegging i 2008, og senere drapsforsøk i 2010.

Eleden har representert Bhatti i nesten 25 år, og er hans faste advokat.

Frikjent for terror

Den 41 år gamle ekstremisten er straffedømt flere ganger. Første dom fikk han i 1994, som 16-åring. Han ble dømt til syv måneders fengsel etter å ha slått en mann som jobbet på en bensinstasjon med en flaske i ansiktet og halsen slik at den knuste. Deretter knivstakk han mannen.

Regjeringsadvokat Tolle Stabell (t. v.) og seniorrådgiver fra Statens sivilrettsforvaltning Kathrine Moe representerer staten.

Bhatti har senere fortsatt en kriminell løpebane og er dømt for trusler, utpressing og vold. Han har vært pågrepet og siktet i flere andre saker. Men en rekke saker har også blitt frikjent, enten ved dom i retten, eller ved at saker er blitt henlagt.

Da Bhatti i 2008 ble frikjent for terrorplanlegging, valgte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) å godta dommen. I samme sakskompleks ble han i 2010 også frikjent for drapsforsøk.

Bhatti mener han har krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, fordi han blir stigmatisert som terrorist og derfor ikke får seg jobb. Han krever også oppreisningserstatning for ikke-økonomiske tap.

- Da Bhatti ble pågrepet av PST i 2009, etter at han var blitt løslatt fra varetekt, meldte de det på Twitter. De meldte også fra om at han senere ble løslatt mot meldeplikt, anførte Elden i retten.

- Stemplet som terrorist

Han mener dette har bidratt til stigmatisering av ekstremisten. I tillegg tok Elden opp at medias identifisering av Bhatti, etter at han ble siktet for terror i 2006, har forsterket stigmatiseringen.

- Bhatti var arbeidsfør før han ble pågrepet i saken. Men terrorsiktelsen har ført til protester fra kunder når han har vært i jobb. Dette førte til at han ikke kunne fortsette i arbeidet, argumenterte Elden.

Da Bhatti ble løslatt fra varetektsfengsling i juni 2009, var han blitt frikjent for terror i Oslo tingrett, men andre deler i sakskomplekset, som ble anket, var ikke endelig avgjort. På løslatelsestidspunktet hadde han sittet 1036 dager i varetekt.

Den endelige dommen i saken ble på to års fengsel. Dermed hadde han sittet åtte måneder og 27 døgn lenger enn det han ble dømt til, i og med at han ble frikjent for terroranklagene. Dermed ble det såkalt oversoning. Bhatti krever også erstatning for dette, noe PST har støttet.

Dette kommer frem i dokumenter som er unntatt offentligheten, men som Nettavisen har fått tilgang til.

I retten ble det også dokumentert at Bhatti har fått gode skussmål fra sine tidligere arbeidsgivere, men at de har valgt å si ham opp, utelukkende på grunn av at han har blitt gjenkjent av kundeforbindelser.

Da Bhatti ble pågrepet i juli 2009, la PST ut en Twitter-melding.

Nettavisen er kjent med at Bhatti blant annet tidligere har forsøkt seg som budbilsjåfør. Han har også tidligere tatt taxilappen i Oslo, men politiet har senere trukket dette løyvet tilbake.

I retten hadde Elden en gjennom gang av Bhattis arbeidssituasjon. Han har blant annet hatt jobb i et eiendomsselskap, forsøkt seg som bilselger og vært i et firma som blant annet driver med maskinutleie.

- Han fikk ikke fortsette i bilselgerfirmaet fordi han ble stemplet som terrorist av kunder. Han fikk beskjed av bedriften om at kunder ikke ville gjøre avtaler med terrorister, sa Elden i retten.

Islamisten har aldri blitt dømt for terror.

- Han har feilaktig blitt omtalt som terrorist i media, uten at det har fått noen konsekvenser for dem. Det har ført til problemer for ham. XX (navn på selskap) skriver i en erklæring at Bhatti er en pliktoppfyllende arbeider, men de synes det er vanskelig med kunder på grunn av hans fortid, sa Elden.

Stjerneadvokaten har representert islamisten i nærmere 25 år, og har overfor Nettavisen anslått verdien på søksmålet til 1-2 millioner kroner.

Ved to tilfeller har Bhatti søkt om oppreisning og erstatning for urettmessig forfølgelse fra Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og han er tidligere tilkjent 4.500 kroner i oppreisning.

Arfan Bhatti i Oslo tingrett.





Staten avviser kravet

I sluttinnlegget skriver islamistens faste advokat Elden blant annet:

«Saken gjelder to tilfeller av uberettiget strafforfølgning mot Bhatti. Den første saken ble avgjort ved Borgarting lagmannsretts dom av 27. mai 2010 der han ble dømt til 2 års fengsel etter å ha sittet i 1036 dager i varetekt, primært på en rekke siktelser han ble frifunnet for under strafforfølgningen.

Den mest alvorlige og stigmatiserende anklagen var knyttet til straffeloven § 147a om terrorisme. (...). Den andre saken gjelder siktelse fra 16. mai 2012 der Bhatti ble siktet etter våpenloven og varetektsfengslet til 10. juni 2012. Ved Sivilrettsforvaltningens vedtak av 9. november 2017 ble begjæring om oppreisningserstatning avslått.»

Stabell avviser også dette kravet og fastholder at Bhatti etter statens syn ikke har «lidt noe økonomisk tap som følge av at han ble tiltalt og frifunnet» for terroranklagene i 2008.

– Bhatti har ikke dokumentert at han har hatt noen inntekt forut for pågripelsen i 2006. Det er heller ikke sannsynliggjort at han ville hatt noen inntekt i tiden etter straffesakens avslutning, sa Stabell til NTB i helgen.

