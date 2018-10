Bhattis arbeidsituasjon en sentral del av rettssaken mot staten: - Hos oss har vi ansatt mordere

- Jeg har jobbet med dette siden 2003, men det er første gang vi har opplevd at noen sier at de ikke vil ha terrorister på arbeidsplassen, sier Arfan Bhattis tidligere sjef.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag var den ekstreme islamisten Arfan Bhatti i Oslo tingrett for å saksøke staten.

I retten kom det frem at 41-åringen sliter med å få jobb grunnet stigmatisering etter at han ble siktet for terrorvirksomhet i 2006. Bhatti har hatt flere jobber, men grunnet klager fra firmaers kunder har de ulike arbeidsgiverne måttet si ham opp.

Ekstremisten hadde kalt inn ett vitne i saken, hans nærmeste sjef på hans siste arbeidssted. Bedriften har spesialisert seg på å ta inn personer med kriminell fortid.

BAKGRUNN: Islamisten Arfan Bhatti kan få millionerstatning fra Norge etter søksmål

- Vil ikke ha terrorister

I retten forklarte vitnet at de fikk klager fra to ulike oppdragsgivere, og at bedriften mistet disse som kunder.

John Christian Elden er Bhattis faste advokat.

- Vi fikk tilbakemeldinger om at oppdragsgiverne ikke ønsket Arfan (Bhatti, red. anm.) på arbeidsplassen. De ønsket ikke at det skulle stå på førstesiden i avisen at de var tilknyttet Bhatti. Ingen av Arfans nærmeste kollegaer hadde noen problemer med ham, og han var en positiv bidragsyter i miljøet. Men de negative tilbakemeldingene kom fra personer oppover i systemet til oppdragsgiverne, sa arbeidslederen i retten.

- Jeg har jobbet med dette siden 2003, men det er første gang vi har opplevd noe slikt, at noen sier at de ikke vil ha terrorister på arbeidsplassen. Hos oss har vi ansatt mordere og personer som har begått narkotikakriminalitet. Men de har nok ikke vært like mye i media som Arfan.

Elden trakk også frem at folk som blir dømt for drap gjerne ikke navngis i media.

- Det er jo egentlig bra, de skal jo ha et normalt liv etterpå. Men da Bhatti var siktet for planlegging av terror, en sak som aldri skulle vært reist, navnga media ham.

Bhattis tidligere arbeidsleder hadde ikke noen problemer med å gå god for sin tidligere medarbeider, og ga islamisten skryt for arbeidsinnsatsen da han forklarte seg i retten. 41-åringen var opprinnelig ansatt på Nav-tiltak, men gjorde en så god innsats at han ble fast ansatt på ordinær måte 1. april 2017. Han beholdte jobben i cirka ett år, til månedskiftet mars-april 2018.

Les også: Bhatti i intervju fra 2002: - Lever for islam og hater norske verdier

Regjeringsadvokat Tolle Stabell representerer staten.

Bhattis arbeidssituasjon har vært et stort tema i retten fordi han krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for fortiden, og fremtiden. Kravet er en livslang erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Årsaken er at han ikke tror han kommer til å få jobb igjen, og dermed ikke får inntekt.

John Christian Elden, som er Bhattis faste advokat, har overfor Nettavisen anslått verdien på kravet til 1-2 millioner kroner.

Søksmålet dreier seg i korte trekk om krav om erstatning for urettmessig strafforfølgning. I 2006 ble han pågrepet og siktet for terrorplanlegging etter skyting mot synagogen i Oslo. Bhatti ble i 2008 frikjent for terror, men dømt for grovt skadeverk.

Les også: Sylvi Listhaug raser mot Arfan Bhattis millionsøksmål mot Norge

I samme omfattende sakskompleks ble han også frikjent for et drapsforsøk. Dette ble han frikjent for i 2010. Han endte likevel med en dom på to års fengsel for andre forhold, men satt i varetekt i 1036 dager. Altså satt han lenger i varetekt enn han ble dømt til i retten, såkalt oversoning.

Staten: Bhattis eget ansvar

Regjeringsadvokat Tolle Stabell representerer staten, og har blankt avvist kravet. I retten anførte han blant annet at Bhatti selv er den som må bære risikoen for at han har vært under etterforskning for alvorlige straffbare forhold.

- Hvorfor ønsker du søksmålet fremmet? spurte Elden.

- Staten må svare for sine feil. Det er riktig at jeg har pådratt meg et mistankegrunnlag, det tar jeg ansvar for. Det er jurister i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har slått fast at jeg har krav på erstatning for oversoning, men staten sier altså nei. Det er årsaken til at jeg står her i dag, sa ekstremisten i retten.

Bhatti demonstrerte mot videoen "Innocence of Muslims" utenfor USAs ambassade i Oslo i september 2012.

Regjeringsadvokat Stabell trakk også frem et intervju fra 2002 der Bhatti uttrykket ekstreme synspunkter.

- Jeg lever for islam og hater norske verdier, sa Bhatti til Dagbladet.

Islamisten mener likevel det var terrorsaken som ødela hans muligheter i arbeidslivet, og ikke hans religiøse holdninger.

- Intervjuet fra 2002 har vært uten betydning i arbeidslivet. Jeg har vært i arbeid etter det, og jeg har vært siktet i en rekke saker, sa Bhatti, og navnga eksempel på en arbeidsgiver.

- Men arbeidssituasjonen endret seg etter terrorsiktelsen.

Regjeringsadvokaten trakk også frem ulike demonstrasjoner Bhatti har deltatt på, og nevnte spesifikk en aksjon utenfor den amerikanske ambassaden i september 2012, og utenfor Stortinget i januar samme år. I begge tilfellene deltok han sammen med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

Advarte Norge og Stoltenberg

Dette mener staten har bidratt til stigmatisering av ham, og til at islamisten sliter med å få ny jobb i dag.

En artikkel på TV 2 ble også trukket frem i retten. Her kom ekstremisten med advarsler mot Jens Stoltenberg og Norge.

- I 2012 ble jeg mer politisk rettet, men jeg tar ansvar for mine feil. Jeg har hatt jobber etter dette, men det har vært vanskelig når jeg har blitt koblet mot terrorsaken.

- Jeg har gjort ting jeg ikke skulle gjort, og ikke kommer til å gjøre igjen. Hadde ikke PST anlagt terrorsaken mot meg hadde ikke detaljene fra romavlytting og telefonavlytting blitt kjent for offentligheten.

Bhatti poserer med våpen i fjellområdene mellom Afghanistan og Pakistan i perioden desember 2012 - januar 2014. Dette ble trukket frem i retten av regjeringsadvokaten.

De avlyttede samtalene ble spilt av i retten i 2008, og referert i pressen, men islamisten ble altså frikjent for terrorvirksomhet.

Bhatti har levd med kriminalitet siden han var tidlig i tenårene. I 1994, som 16-åring, fikk han sin første dom for å ha knivstukket en ansatt på en bensinstasjon.

Bhatti har senere fortsatt en kriminell løpebane og er dømt for trusler, utpressing og vold flere ganger. Han har vært pågrepet og siktet i en rekke saker, men i mange tilfeller har han også blitt frikjent, enten ved dom i retten, eller ved at saker er blitt henlagt.

16. mai i fjor ble Bhatti på nytt pågrepet og siktet for brudd på våpenlovgivningen. Han ble løslatt etter nesten fire måneder i varetekt. Saken var ferdig etterforsket av Oslo politidistrikt i begynnelsen av oktober, men er ikke påtalemessig avgjort.

Det betyr at det ikke er tatt endelig stilling til om saken henlegges eller om det tas ut tiltale.

Mest sett siste uken