Bil antent i Oslo

Brannvesenet slokket natt til fredag en brann som var blitt påsatt under en bil i Sannergata i Oslo.

Politiet fikk melding om brannen klokka 0.07 natt til fredag. Da brannvesenet kom til stedet fikk de slukket flammene raskt.

– Noen hadde tent på noe bak eller delvis under bilen så alt tyder på at brannen var påsatt. Skadeomfanget på bilen er foreløpig litt uklart, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var vitner som varslet nødetatene om brannen. Politiet på stedet har avhørt vitnene, men ingen hadde sett noen som kan knyttes til brannen.

(©NTB)