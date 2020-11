Nødetatene rykket tirsdag kveld ut til en bilbrann i Verdal i Trøndelag. Bilen var overtent, og det var en stund fare for at den skal trille inn mot et hus.

Trøndelag politidistrikt meldte om brannen rett etter klokka 20.

En stund senere kunne de opplyse at det ikke lenger var fare for at bilen skulle trille inn mot huset.

– Nå er det ikke noen flammer fra bilen, men ryker godt ennå, meldte operasjonssentralen.

(©NTB)

