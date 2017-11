Bil med to personer i havnet i elva

En bil kjørte ut i elva i Porsgrunn, tirsdag morgen. De to personene som var i bilen har kommet seg på land.

Like før klokken ni, tirsdag morgen, opplyser både politi og brannvesen av alle nødetater har rykket ut til Stangsgate i Porsgrunn, der en bil hadde kjørt ut i elva. Det skriver TA.

- Politiet fikk melding klokken ti på åtte, da ringte et vitne og sa en bil har kjørt i elva. Det var to personer i bilen, og disse hadde kommet seg på land. De ble raskt tatt hånd om av ambulanse og sjekket på stedt, og deretter kjørt hjem, sier operasjonsleder Lene Nordbø til Nettavisen.

Bilen havnet i elva på 5 meters dyp, der den ble liggende på taket. Dykkere fra Røde Kors og bilberging hever bilen ved 11-tiden.

- Fører av bilen sier at han har hatt tekniske problemer med bilen tidligere. Det er en 90 graders sving på stedet, og fra to uavhengige vitner er vi fortalt at bilen hadde høy hastighet rundt svingen. Snøen har lagt seg på asfalten og det er glatt på stedet, så bilen har sklidd ut på bryggekanten og ut i vannet, sier Nordbø.

På bakgrunn av vitneobservasjoner og hastighet har politiet tatt beslag i førerkortet.

Reddet seg opp

Det var to personer i bilen, en mann og en kvinne, da hendelsen fant sted. Operasjonsleder Lene Nordbø, ved Sør-Øst politidistrikt melder på Twitter at begge har kommet seg opp på land.

Helsetilstanden til personene er foreløpig ikke kjent, men TAs fotograf melder at de to skal ha blitt tatt hånd om av mannskapet på stedet.

Kutt i panna

TA får opplyst at mannen skal ha fått en lite kutt i panna. Utover dette ser det ut som om begge har sluppet unna med mindre skader. Begge er ved bevissthet.

To pers undersøkt av ambulansepersonell, deretter kjørt hjem. Dykkere fra RK bistår bergingsselskapet ifm heving av bil — Politiet Telemark (@polititelemark) 14. november 2017

