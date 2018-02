Bil og lastebil har sklidd av E6:-  Det er svært glatt

Politiet melder om at glatt veibane på E6 har ført til at to kjøretøy har havnet utenfor veien ved Svinesundsparken.

SISTE: Politiet har stengt E6 i sørgående retning ved Høk. Klokken 08.37 var ett felt åpnet forbi ulykkesstedet igjen. Det melder SA.

– To kjøretøy har sklidd av veien i sørgående løp. Det er svært glatt på E6, melder politiet på Twitter.

De presiserer kort tid etter at den ene bilen er en lastebil som har kjørt av veien og veltet sør for avkjøringen ved Høk.

– Sjåføren er lettere skadet. Han er oppegående og ved bevissthet, opplyser politiets operasjonsleder tirsdag morgen til SA.

SAs fotograf på stedet opplyser at lastebilen har havnet nede på veien som går parallelt med motorveien.

– Det er speilblankt. På E6 er det ren is flere steder, forteller SAs utsendte videre.

Statens vegvesen melder at det er sendt saltbiler til stedet.

Det oppfordres til å kjøre forsiktig.

E6 ved Halden i Østfold: Svært glatt i omr, saltbiler er på veg. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 6. februar 2018

Lastebilen har havnet på siden etter å ha sklidd av veien like sør for avkjøringen til Høk.

En lastebil har sklidd av veien ved E6 nær avkjøringen til Høk.

