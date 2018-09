Bil tatt av ras ved Stryn

En personbil med to personer er tatt et jordras på fylkesvei 15 ved Fosnes i Stryn. Personene i bilen greide å ta seg ut av bilen på egen hånd.

Politiet meldte om hendelsen klokka 6.08 onsdag morgen.

– Det var et jordras som gikk over veien og som traff en bil. De som var i bilen kom seg uskadd ut, men kjøretøyet står fast i raset, sier operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet ankom stedet kort tid etter meldingen om raset og har sperret fylkesveien på stedet. Det har regnet mye i området.

– Vegvesenet vil sende ut en entreprenør som skal ta stilling til opprydning, sier Algerøy.

