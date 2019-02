Bil traff hus i Oslo – brannbil og ambulanse sto fast på glatta

Såpeglatt vei førte til at en personbil kjørte inn i et hus i Ekebergveien i Oslo fredag formiddag. Veien var så glatt at også nødetatene står fast.

Politiet rykket ut til ulykken rett før klokka ti fredag. Føreren av bilen klaget på noen nakkesmerter, men skal ikke være alvorlig skadd. Veien var imidlertid så glatt at både ambulanse og brannbil ble stående bom fast og sperret veien, opplyser politiet på Twitter. Det førte igjen til at bergingsbilen som skulle dra personbilen bort, ikke kom til. Også politipatruljen på stedet ble stengt inne på grunn av føret. Bergingsbilen fikk til slutt løs både bilene til nødetatene og ulykkesbilen. En strøbil ankom stedet klokken 11.50, men nedre del av Ekebergveien ved Konows gate var fremdeles stengt inntil strøbil og brøytebil hadde gjort seg ferdig, opplyser Oslo politidistrikt. (©NTB)

Debatt Skriv ditt leserbrev her Vil du delta i debatten?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening

(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken