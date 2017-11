Bil uten sjåfør og skilt funnet i grøfta

Sjåføren manglet førerkort - innrømmer promillekjøring

En bil ble ved 6.30-tiden tirsdag morgen funnet i grøftekanten på fylkesvei 81 på Oppeid i Hamarøy, skriver Avisa Nordland.

Bilen manglet både skilt og sjåfør da den ble funnet. Bilen var ikke påført større skader. Det kan tyde på at den eller de som var i bilen da uhellet skjedde, neppe er alvorlig skadet.

- Utforkjøringen må ha skjedd i løpet av natta. Vi holder nå på å undersøke saken, opplyser lensmann Aslak Finvik i Hamarøy til Avisa Nordland.

Ett av flere spørsmål som må avklares er hvorfor bilen var uten skilt.

- Enten må det være kjørt uten skilt fordi bilen ikke var registrert, eller så må skiltene være fjernet etter utforkjøringen. Noe ulovlig er det uansett som har skjedd, sier Finvik.

Lensmannskontoret er i full gang med etterforskningen og har allerede funnet ut av bilen eies av en Hamarøy-mann i 20-årene.

Mannen er anholdt og ble like etter klokken 10.00 transportert til Hamarøy legekontor der det blir tatt blodprøver for å sjekke om kjøringen har skjedd i ruspåvirket tilstand.

Betjent Veronia Fjeldvær ved Hamarøy lensmannskontor opplyser til Avisa Nordland at sjåføren har innrømmet både promillekjøring og straffeskyld. Det er også brakt på det rene at mannen aldri har hatt førerkort og at bilen han kjørte ikke var registrert.

- Utforkjøringen fant sted om natten. Han hadde vært på besøk hos noen og drukket alkohol. Det var på hjemturen at bilen havnet i grøfta. Sjåføren kom ikke til skade. Han hadde ikke passasjerer i bilen, opplyser Fjeldvær til avisen.

