Bilal Saab (22) vant Stjernekamp

22 år gamle Bilal Saab fra Sørøya i Finnmark stakk av med seieren i årets utgave av NRK-programmet Stjernekamp.

Saab avsluttet finalen og årets sesong av sangprogrammet med sin versjon av Ed Sheerans låt «Castle on the Hill». Han opptrådte også med to andre låter i programmet.

I Stjernekamp-finalen møtte Saab kveder Kim Rysstad (38) fra Setesdal i Aust-Agder, men det var 22-åringen som trakk det lengste strået denne gangen.

De siste ti ukene har de to artistene opptrådt i 13 ulike sjangre og temaer i Stjernekamp. På veien mot finalen har de utkonkurrert åtte andre artister.

Stjernekamp-vinner Bilal Saab er frontfigur og vokalist i gruppa NorthKid, som har spilt konserter landet rundt. Finnmarkingen er omtalt som et stjerneskudd.

Tidligere vinner og gjestedommer Ella Marie Hætta Isaksen roste 22-åringen opp i skyene under finaleprogrammet for sin Sheeran-tolkning.

– Du er uten tvil født til å gjøre dette. Du har hatt en så fantastisk reise her i Stjernekamp. Det har vært en fryd å følge med på deg. Jeg er så glad på dine vegne, sa hun.

Nummer to i Stjernekamp, Kim Rysstad, har tidligere gitt ut fire album, og han har vært nominert til Spellemann og Folklarm i henholdsvis 2011 og 2007.

