Bilforhandler får kjøpe konkurrent

Konkurransetilsynet har gitt klarsignal for at bilforhandlerkonsernet Bertel O. Steen får kjøpe opp Opel Norge AS.

Bertel O. Steen er blant Nordens største innen bilsalg, og er allerede forhandler av Mercedes-Benz, Citroën, Peugeot, DS Kia og Smart her til lands. Med oppkjøpet av Opel Norge starter bilbutikkjeden også opp med salg av Opel.

I en pressemelding opplyser Bertel O. Steen at de har fått det endelige klarsignalet av Konkurransetilsynet og dermed kan kjøpe 100 prosent av aksjene til konkurrenten.

– Dette er som forventet, men likevel meget gledelig. Det betyr at vi nå kan starte det langsiktige arbeidet med å øke Opels markedsandel i Norge. Denne har vært synkende i mange år, og vi vet det er et stort arbeid som må til for å snu denne trenden, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen.

