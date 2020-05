Bistandsadvokaten imponert over Manshaus' far og stemor

Bistandsadvokaten til Philip Manshaus' foreldre, Vibeke Hein Bæra, forteller at faren var tydelig preget og sliten av rettssaken da han avgå sin forklaring.

På tredje dag av rettssaken mot terrortiltalte Philip Manshaus avga tiltaltes far og stemor sine forklaringer.

– Det er nær umenneskelig det de går igjennom alle sammen, all den tid saken er såpass spesiell hvor man står i den situasjonen at man har mistet et barn og et annet har ødelagt livet sitt, sier Hein Bæra til NTB.

Hun er imponert over hvordan de har håndtert situasjonen.

– Det er en forferdelig vanskelig situasjon. Det er det for alle de berørte. Jeg er imponert over hvordan de har klart å stå i retten i dag og avgi grundige forklaringer.

De fleste vitneforklaringene er blitt avgitt på videolink fra et annet rom i tingretten. Men både stemoren og faren til tiltalte avga sine forklaringer i selve rettssalen.

– Det er covid-19 som gjør at vi er i denne kunstige situasjonen. Så jeg håper inderlig at vi vil fortsette å føre viktige vitner direkte for den dømmende rett.

