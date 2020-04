Bistandsorganisasjoner krever sletting av utviklingslandsgjeld

En rekke bistandsorganisasjoner verden over, blant annet flere i Norge, krever at utviklingsland får slettet sin statsgjeld for å kunne bekjempe koronaviruset.

Det er SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp som kommer med dette kravet i Norge, skriver Redd Barna i en pressemelding. Lavinntektsland er forventet å bruke til sammen 50,4 milliarder dollar i 2020 og 2021 på å betale ned gjeld. Med en verdenshandel i dvalemodus og mange arbeidsplasser som er i ferd med å gå tapt, vil de få store problemer, skriver Redd Barna. – En umiddelbar sletting av løpende betalinger ut året kan effektivt føre pengene til dem som trenger det mest. Krisefinansiering gitt som lån, vil føre til større økonomiske problemer på sikt, sier Henrik Mathias Hvaal, daglig leder i SLUG. (©NTB)