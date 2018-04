Bjarne Brøndbo hyller D.D.E.-kollega Frode Viken

Bjarne Brøndbo hyller bandkollega Frode Viken, som døde påskeaften. Brøndbo sier D.D.E.s suksess aldri ville blitt til hadde det ikke vært for Vikens låter.

– Frode var opphavsmann til alle våre melodier, og mange av tekstene våre. Han var kanskje den viktigste av alle i grunnfjellet i D.D.E. Uten Frodes sanger hadde vi aldri opplevd den suksessen vi har fått lov til å være med på, sier frontfigur Bjarne Brøndbo til Namdalsavisa.

Brøndbo mener Viken har skrevet sanger som vil overleve både ham selv og de andre i D.D.E. Han kaller Viken en av de største låtskriverne i Norge de siste tiårene og mener sangene hans er en del av den nasjonale kulturarven.

– Vi vil ta vare på og videreføre den arven. Ting kommer nå sikkert til å forandre seg. Vi i bandet gjør alt sammen, vi spiser sammen og reiser sammen. Det er ikke sikkert at dynamikken blir den samme i D.D.E. ute på tur nå, sier Brøndbo.

Kreftdiagnose

Viken ble diagnostisert med kreft i 2012, men friskmeldt i 2013. Brøndbo sier Viken etter diagnosen var gjennom enormt tøffe tak.

I SORG: D.D.E, fra venstre: Arnt Egil Rånes, Eskil Brøndbo, Bjarne Brøndbo, Frode Viken, Bård Iversen, Eivind Berre. (Arkivfoto)

– Kroppen fikk mye juling. Vi merket at Frode var i dårlig form de få spillejobbene vi gjorde sammen under sykdomsperioden, men han sto i det og spilte blant annet i Oslo Spektrum og på julekonsertene. Det kan hende at Frode ikke ville dele med omgivelsene hvor tøft han hadde det, tror Brøndbo.

Kreftdiagnosen kom tilbake, og Brøndbo sier Vikens kone for en uke siden forberedte bandet på at det gikk mot slutten.

– Vi visste at Frode hadde blitt innlagt på sykehus for to uker siden og ble sendt til St. Olavs. Men det skjedde fort og uventet, sier Brøndbo.

Hylles

Flere i Musikk-Norge hyller nå Viken. Terje Tysland sier til Dagbladet at savnet etter Viken blir fryktelig.

– Det er brutalt. Han har vært en venn i mange år og har vært en enorm låtskriver, sier Tysland.

Også Jan Fredrik Karlsen sørger over Vikens bortgang.

– Det er veldig trist. Jeg vil sende gode tanker og kondolanser til hans familie og også D.D.E.-familien, sier Karlsen til Dagbladet.

Tidligere vokalist i Turboneger, Hans Erik Dyvik Husby, hyller Viken i en Twitter-melding.

– I natt er jeg trønder i hjertet og sørger over flotte Frode Viken, som gikk bort i dag. RIP Frode. Takk for gode klemmer og morsomme møter, skriver Husby ifølge Aftenposten.

Også Alex Rosén og Eldar Vågan uttrykker sorg, og tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland takker Viken for minner.

– Trist å høre at Frode Viken er gått bort. Takknemlig for mange fine musikalske minner, ikke minst fra fæst på lokale i Trøndelag. Tonene fra #VinsjanPåKaia vil leve videre, skriver hun på Twitter.

