Blått flertall på KrFs landsmøte

Etter årsmøte i Østfold KrF er det klart at de sender tre røde og fem blå delegater til landsmøtet. Med det er 99 av 190 delegater på landsmøtet blå.

Avstemningen i Østfold KrF viser at det blir tre blå, to røde og tre gule delegater, som altså vil bli i opposisjon. Det har så vært stemt om hva de gule subsidiært skal stemme, og av disse vil to stemme blått og én rødt. Med det blir resultatet altså tre røde og fem blå fra Østfold.

Østfold var sist ut før KrF holder ekstraordinært landsmøte fredag 2. november, og alle delegatene er nå klare. Mens 99 delegater støtter et samarbeid med den nåværende regjeringen er det 90 som støtter Hareide.

Avstemningen i Østfold viste også et høyt antall som ønsket å bli i opposisjon. 28 av 93 stemte for samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, 36 stemte for den nåværende regjeringen, mens 29 stemte for å bli i opposisjon.

Fakta: Fakta om delegater til KrFs landsmøte

Alle delegater er klare til det ekstraordinære landsmøtet 2. november der KrF skal velge om partiet skal samarbeide til høyre, venstre eller fortsette som opposisjonsparti. * 83 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp. * 79 delegater vil starte sonderinger med dagens regjering. * 29 ønsker primært å bli i opposisjon. 21 av disse har høyresiden som sekundærvalg, mens 7 har venstresiden. 1 er usikker. * I alt har høyresiden dermed 99 delegater, mens venstresiden har 90. * Sentralstyret sender 11 delegater: 5 venstre, 5 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært vil stemme høyre * Stortingsgruppen sender 4 delegater: 2 venstre, 1 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * KrFU sender 12 delegater: 5 venstre, 7 høyre. * KrF Kvinner sender 12 delegater: 3 venstre, 3 høyre, mens 6 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 3 sekundært stemme høyre og 3 venstre. * Rogaland sender 16 delegater: 1 venstre, 12 høyre, mens 3 ifølge NRK vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre * Buskerud sender 6 delegater: 4 venstre, 2 høyre. * Hedmark sender 6 delegater: 4 venstre, 1 høyre. 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * Finnmark sender 4 delegater: Alle 4 venstre. * Oppland sender 6 delegater: 5 venstre, mens 1 vil forbli i opposisjon. Denne vil sekundært stemme blått. * Telemark sender 6 delegater: 2 venstre, 2 høyre. 2 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme på hver sin fløy. * Agder sender 18 delegater. 4 venstre, 9 høyre, mens 5 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 1 sekundært stemme venstre, mens 4 vil stemme høyre. * Hordaland sender 14 delegater. 5 venstre, 8 høyre, mens 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme blått. * Sogn og Fjordane sender 7 delegater. 4 venstre, 3 høyre. * Møre og Romsdal sender 12 delegater. 4 venstre, 4 høyre og 4 som vil forbli i opposisjon. Av disse vil 2 sekundert stemme høyre og 1 venstre, mens den siste ikke har bestemt seg. * Trøndelag sender 13 delegater. 11 venstre, 2 høyre. * Troms sender 6 delegater. 3 venstre, 3 høyre. * Nordland sender 6 delegater. 4 venstre, 1 høyre. 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * Akershus sender 9 delegater. 5 venstre, 4 høyre. * Vestfold sender 7 delegater. 3 venstre, 4 høyre. * Oslo sender 7 delegater. 3 venstre, 4 høyre. * Østfold sender 8 delegater. 2 røde, 3 blå. 3 vil bli i opposisjon der 1 sekundert stemmer høyre og 2 stemmer venstre.

Hareide innledet det ekstraordinære årsmøtet i Østfold KrF tirsdag kveld og forsøkte å sanke støtte til sitt råd. Allerede før Østfold hadde valgt den siste delegasjonen til landsmøtet, innså han at vinden ikke blåser hans vei. Men partilederen nekter å gi opp.

– Vårt landsmøte er ikke som Melodi Grand Prix der en ringer inn stemmene. Det er på landsmøtet det skal avgjøres, sa Hareide i talen sin.

Etter uker med åpen debatt om hvem partiet skal samarbeide med, sto det siste fylkesvise slaget på Jeløya i Moss.

Mandag hadde tre lokallag årsmøte; Oslo, Akershus og Vestfold. De valgte i alt 23 delegater og det endte med elleve delegater til Hareide og tolv delegater til høyresiden, som frontes av nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Etter Knut Arild Hareides tale der han råder partiet til å gå for et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har flere valgt å melde seg inn i partiet. Samtidig som KrFs veivalg også har høstet massiv oppmerksomhet i høst viser imidlertid en fersk meningsmåling at partiet fortsatt ligger under sperregrensen.

