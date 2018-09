Blikking og jenteslåsskamper: Vil ha vakthold og videoovervåking på skoler

Frps fraksjonsleder Aina Stenersen i Oslo bystyre vil ha bedre sikkerhet for studentene på Oslos videregående skoler.

- Dette er helt uakseptabel oppførsel. Her slåss man helt fritt uten tanke på konsekvenser for at dette er ulovlig, det er overhode ikke slik vi skal ha det på skolen som skal være et trygt sted for læring, sier Oslo-politiker Aina Stenersen (Frp) til Nettavisen.

Denne uken meldte NRK at Hersleb videregående skole i Oslo sliter med slagsmål mellom jenter etter såkalt «blikking» - at man stirrer på en provoserende måte. Det skal ha vært fire slåsskamper mellom jenter på skolen siden skolen startet i høst.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen sier til Nettavisen at dette er jenter med store problemer som trenger hjelp til å bryte en voldelig atferd ( les egen sak).

- Ta vare på ofrene



- Det er viktig å ta tak i de bakenforliggende årsakene, men vi må også ta vare på ofrene som opplever dette. De må møte de som angriper dem hver dag. Det en en enorm påkjennelse som kan skape store utfordringer, sier Stenersen.

Kommunen setter nå inn helsetjenesten og eget miljøteam for å bedre forholdene på skolen.

- Vi forsikrer oss om at dette tas på alvor og jeg er i dialog med Mobbeombudet, som er tett på, sier byråd Inga Marte Thorkildsen til NRK og legger til at byrådsavdelingen ikke vil gjøre noe i saken.

- På borgerlig side vil vi være mer proaktive. Kommunen bør gjøre mer for å bedre sikkerheten for elevene med en gang. Dette er en tøff situasjon for mange, og skolen skal være et trygt sted, sier Stenersen.

Kontroll og videoovervåking



- Høyre og Frp er positive til bruk av adgangskontroll ved videregående skoler, sier Stenersen og viser til Bjørnholt videregående skole på Søndre Nordstrand som har gode erfaringer med dette.

Les egen sak om forslag til adgangskontroll i Oslo-skolen: Oslo-skoler vil ha adgangskontroll og kameraovervåking

- Jeg mener også at skolene bør ha kameraovervåking slik at videoene kan bli brukt som bevis i en eventuell rettssak. Med slike bevis vil det bli lettere å anmelde forhold, sier Stenersen og legger til:

- Jeg håper alle disse forholdene blir politianmeldt.Stenersen reagerer også på at elevene tilsynelatende fikk slåss så lenge før voksne grep inn.

- Ut fra videoene ser det ut til at voksenes tilstedeværelse var liten. Jeg tror voksne må være mer tilstede med ungdommene i friminuttene og i klasserommene. Man kan ikke la de holde på så lenge uten at det blir brutt opp, sier hun.

