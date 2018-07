Bøndene ber statsministeren komme seg ut

Katastrofen i landbruket er et faktum, derfor må statsminister Erna Solberg avbryte ferien og vise seg, sier bonde- og småbrukarlagsleder Merete Furuberg.

– Landbruket befinner seg i en skikkelig katastrofe, og ved alle andre katastrofer så stiller statsministeren opp. Jeg får daglig mange henvendelser fra fortvilte bønder, det er snakk om tusenvis av matprodusenter som rammes. Her må landets statsminister vise seg, det vil bety mye psykisk. Så må hun også følge opp med økonomisk hjelp, hvis ikke er det fare for konkurser. I tillegg er det jo vår felles matproduksjon som står på spill, og statsministeren må vise seg når en så stor krise rammer landet vårt, sier Merete Furuberg til NTB.

Bonde- og småbrukarlagslederen sendte torsdag et brev til Erna Solberg der hun oppfordrer regjeringssjefen til ved selvsyn å skaffe seg informasjon om krisen.

– Følger situasjonen tett

Erna Solberg er nå på ferie i utlandet, og ved Statsministerens kontor (SMK) får NTB opplyst at Solberg i første omgang ikke har planlagt å avbryte ferien for å besøke kriserammede bønder i hjemlandet.

– Statsministeren har fulgt den krevende situasjonen for norske bønder tett, selv om hun ikke er i landet akkurat denne uka. Hun har vært i god kontakt med landbruksministeren som på vegne av regjeringen har hatt møte med bondeorganisasjonene, konkrete tiltak er lagt på bordet og han har vært ute for å se på de konsekvensene tørken og det varme været har for norske bønder og matproduksjonen, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide ved SMK til NTB.

Fram til Erna Solbergs ferie er unnagjort i begynnelsen av august, er det foreløpig kun lagt opp til at hun skal delta som lagleder under en fotballkamp for FNs bærekraftmål på Norway Cup onsdag neste uke, i tillegg til at hun vil delta under Thorvald Stoltenbergs bisettelse i Oslo domkirke dagen etter. Hun avbrøt dessuten ferien sist søndag for å delta under markeringen av sjuårsdagen for 22. juli-angrepene.

Ikke lovet penger

Fra jordbrukets side ble det på mandagens møte med landbruks- og matminister Jon Georg Dale lagt fram krav og regelendringer og krav av økonomisk karakter. Furuberg er imidlertid skuffet over at det ikke ble lovet penger.

– Regelendringene kvitterte han ut prompte, men han ga ingen løfter om penger. Han avviste det riktignok ikke, og det ble nedsatt en gruppe fra folk i jordbruket og staten som skal jobbe videre med dette. Men tar det for lang tid før det kommer sikre signaler om økonomisk hjelp, vil det gå på psyken og helsa løs. Det ville betydd mye om statsministeren kom og så ved selvsyn det som er tilfellet, sier Furuberg.

Den langvarige sommertørken rammer bønder i så å si hele Sør-Norge, og aller verst har konsekvensene vært for bønder fra lengst sør i Trøndelag og helt ned til Agder-fylkene og Rogaland. Selv om det har vært nedbør på Vestlandet denne uka og det er varslet noen drypp på Østlandet i helgen, er det langt fra nok.

Taper 50 prosent

Områder er svidd bort og i snitt taper hver bonde 50 prosent av inntektene på krisesommeren.

– Mange rammes enda hardere og noen rammes mindre. Kalkylen er et tap på rundt 50 prosent, og for dette området vil tapet for matprodusentene komme opp i milliardbeløp, sier Furuberg.

– Samtidig går strømprisen kollossalt oppover, noe som rammer både næringslivet og bonden enda mer. Når bonden også må selge unna kjøtt der det er overproduksjon, så stuper prisene. Bøndene møter utfordringer på flere kanter, sier bonde- og småbrukarlagslederen.

