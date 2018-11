Bodø ett skritt nærmere å bli europeisk kulturhovedstad

Bodø får søke om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Det har EU-kommisjonen bestemt.

– Gratulerer til hele Bodø, Nordland og Nord-Norge. Denne uka har vist oss at når vi står sammen så vinner vi fram, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) i en pressemelding.

Torsdag ble det klart at en jury i EU-kommisjonen har prekvalifisert Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Dermed er det klart at de fortsatt er med i kampen når vinneren skal kåres i andre halvår i 2019. Der vil Bodø konkurrere mot Banja Luka og Mostar, som begge ligger i Bosnia og Hercegovina.

I 2024 vil det også bli to andre europeiske kulturhovedsteder – en fra Estland og en fra Østerrike.

– Gjennom søknadsprosessen har vi lagt et godt grunnlag for et stort kulturløft i Nordland. Nå skal vi brette opp ermene og fortsette dette arbeidet. Nordland fylkeskommunes rolle er å se hele Nordland, og sikre at Nord-Norge nå samler seg om denne fantastiske muligheten. Dette er en gledens dag for alle som er opptatt av kulturen i samfunnet, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Tidligere i år ble det klart at kulturminister Trine Skei Grande (V) ikke vil gå inn for å bevilge penger til Bodø som kulturhovedstad.

I 2000 var Bergen kulturhovedstad. Stavanger og Sandnes var det i 2008.

