Bodø blir Europeisk kulturhovedstad 2024

Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024. – En fantastisk dag, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

– Dette er en fantastisk dag for Bodø, sier rådmann Rolf Kåre Jensen til NTB i Brussel rett etter at avgjørelsen ble kjent.

– Dette er ikke bare et kultur- og samfunnsprosjekt for Bodø og Nordland. Dette er et samfunnsutviklingsprosjekt. Jeg tror ikke folk helt aner hvor stort dette er, sier Jensen.

– Dette er stort for utviklingen av byen og landsdelen, rett og slett.

Bodø kjempet mot Banja Luka og Mostar – begge i Bosnia – om bli en av tre europeiske kulturhovedsteder det året. Fra før er det kjent at Tartu i Estland blir en av de andre kulturbyene. Den tredje blir i Østerrike, der det står mellom Salzkammergut, Dornbirn og St. Pölten. Den endelige avgjørelsen kommer i november.

To norske byer har vært europeisk kulturhovedstad tidligere: Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

Bare byer i EU-, EØS-land eller potensielle fremtidige medlemsland kan bli europeisk kulturhovedstad.