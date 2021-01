Bodø ga koronavaksine til ansatte utenfor prioritert gruppe

Bodø kommune har nylig koronavaksinert 29 ansatte som står utenfor prioritert gruppe. Også tidligere har kommunen droppet å følge prioriteringsrekkefølgen.

Helseleder Stian Wik Rasmussen bekrefter overfor NRK at 29 ansatte i kommunens tekniske etat har fått første dose selv om det ikke er prioritert.

Årsaken er at kommunen har hatt restdoser som vanligvis gis til helsepersonell som må stille på kort varsel, men denne uken klarte de ikke å få tak i nok helsepersonell til dosene. Derfor ble de 29 ansatte, som stilte på under to timers varsel, vaksinert istedenfor at dosene skulle bli kastet.

Rasmussen understreker at dette ikke er en prioritert gruppe og fremhever at kommunen jobber med å finne et bedre system.

– Et system for vaksinering av helsepersonell på kort varsel tilsvarende antall doser vi sitter med som rest. Samtidig som vi får erfaring på hvor mange vaksiner vi får ut av hvert glass når vi tar inn prioriterte grupper til vaksinering.

Da Bodø skulle starte vaksineringen 6. januar, ble fastlege Kine Kalstad (44) satt først i køen, noe som var en feiltakelse. Først uken etter skulle det høyest prioriterte helsepersonellet vaksineres samtidig med de eldste.

