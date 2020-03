Bodø kommune vil ikke ta i mot tilreisende sørfra

Bodø og resten av Salten ønsker ikke at folk utenfor Nord-Norge skal reise til distriktet. De ber studenter som kommer hjem være holde seg innendørs i to uker.

– Dersom du ikke bor i Nord-Norge, ber vi deg innstendig om ikke å reise på besøk til Bodø eller resten av Salten dersom du ikke må. Dette gjør vi for å begrense smittespredning av koronaviruset, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune i en pressemelding søndag kveld.

– Vi ser at det er mer utbredt smittespredning lenger sør i Norge. Vi går derfor ut med denne henstillingen nå, for å forsøke å forhindre at flere har med seg koronaviruset til Bodø og Nord-Norge, sier ordfører i Bodø Ida Pinnerød (Ap).

