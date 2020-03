Bodø oppretter egen luftveislegevakt

Bodø kommune går i gang med å opprette en egen legevakt som kan ta imot personer med akutte luftveissymptomer.

Personer med behov for helsehjelp skal oppsøke den nye legevakten, som ligger på det gamle tannlegekontoret ved Alstad barneskole. De med ordinær forkjølelse skal fortsatt holde seg hjemme.

– Planen er at luftveis-legevakten skal være oppe å gå i løpet av de nærmeste dagene, men her må vi ta forbehold om at vi har alt av personell og utstyr tilgjengelig, sier legevaktsjef Raymond Dokmo i Bodø kommune.

