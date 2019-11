Boeing testet romkapsel

Boeing har testet redningssystemet på sin nye romkapsel Starliner. Testen gikk etter planen, og fartøyet er et skritt nærmere en bemannet prøvetur.

Starliner kan frakte de første astronautene til Den internasjonale romstasjonen (ISS) allerede tidlig til neste år.

Den ubemannede testen fant sted på rakettskytefeltet White Sands i den amerikanske delstaten New Mexico mandag. Redningssystemet gjør det mulig for romkapselen å fly vekk fra bæreraketten for egen maskin hvis noe skulle gå galt.

Fartøyet var under testen ikke koblet til en rakett, men sto på en egen utskytingsrampe. Fire rakettmotorer sørget for å skyte den til værs, før fallskjermer ble utløst etter 20 sekunder og Starliner-kapselen dalte langsomt ned igjen. Store luftputer ble utløst under kapselen for å gjøre landingen mykere.

– Testteamet og romfartøyet gjorde jobben perfekt, sier Starline-programmets leder John Mulholland.

Boeing og SpaceX er blitt valgt ut av NASA til å bygge romfartøy som skal erstatte de pensjonerte romfergene. Hovedjobben for de nye farkostene blir å frakte personell til og fra romstasjonen.

Siden den siste romfergeturen i 2011 er det bare russiske Sojuz-kapsler som har vært i trafikk til og fra ISS.

SpaceX gjennomførte en ubemannet ferd til stasjonen med sin Crew Dragon-kapsel i mars, og Boeing skal etter planen gjøre det samme med Starliner den 17. desember.

(©NTB)