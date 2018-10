Bokn-samfunnet i sorg: – Alle kjenner dem, alle er sterkt preget

Ordfører Tormod Våga i Bokn og kriseteamet gjør nå alt de kan for å støtte familiene som er rammet.

BOKN (Hauigesunds Avis): Flaggene vaier på halv stang på Bokn søndag. Men vinden er ikke like sterk som lørdag.

Frigir navn

Politiet går nå ut med navn på mannen som er død og den savnede som antas omkommet etter forliset på Bokn lørdag.

51-åringen som ble erklært død lørdag kveld var Arvid Jøsang. Han døde på sykehuset etter at sjarken forliste ved Arsvågen lørdag formiddag.

47-åringen som er savnet er Kurt Jøsang.

Begge fra Bokn, begge familiefedre.

Frigivelsen av navnene blir gjort etter avtale med de pårørende.

Les også: Én savnet og én død etter sjarkulykke i Rogaland

- Hele samfunnet i sorg

Mens letemannskapene fortsetter å søke etter den savnede 47-åringen, samles Bokn-samfunnet i sorg.

Det melder Haugesunds Avis-journalist Magnus Berning, som sammen med fotograf Grethe Nygaard er på Bokn søndag formiddag.

Bokns ordfører er berørt av tragedien på formelt og personlig plan.

– Jeg fikk vite om ulykken 11.40 lørdag. Da ble det straks satt i gang kriseberedskap i kommunen, forteller ordfører Tormod Våga (Sp).

HALV STANG: Sorgen markeres ved Bokn Arena.

Han forteller at den omkomne 51-åringen, og 47-åringen det fortsatt letes etter, begge er nære venner av ham.

– Begge to er herfra, fra Bokn. De er familiefedre. Vi er som en stor familie i Bokn, hvor alle kjenner alle. Hele samfunnet er i sorg nå, forteller ordføreren.

Som legger til at kriseteamet nå gjør det som er mulig for å støtte de rammede familiene.

Ifølge Våga er også mange lokale blant de frivillige som er med og leter etter den savnede 47-åringen.

Fortsatt leting

Bokn Arena er et samlingspunkt, det samme er Bokn kirke. Kirken vil være et møtested for alle som trenger et sted å samles, og prest vil være til stede. Det skal også være gudstjeneste der søndag kveld.

FRYKTER DET VERSTE: Politiet tror mannen som har vært savnet etter forliset i Bokn lørdag, er omkommet. Leteaksjonen fortsatte på land søndag formiddag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Kriseteamet holdt informasjonsmøte i Bokn Arena lørdag kveld. Mange kom. Det er stort behov for informasjon, og mange trenger å møtes, sier ordfører Tormod Våga.

Kommunen sørger også for forpleining av letemannskaper. Drikke og mat klargjøres og leveres til de som er ute.

Journalist Berning rapporterer at et tjuetalls båter er med i søket søndag, i tillegg til mannskapene fra Røde Kors og de frivillige som driver søk langs land.

Letingen skjer i Jøsen-Loten-området på Bokn, ikke langt fra Arsvågen.

Politiet frykter at den savnede er omkommet.

Les flere saker fra Haugesunds Avis her!

Mest sett siste uken