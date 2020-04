Bolig i Rauma i full fyr - ikke spredningsfare

Brannvesenet jobber med å få kontroll på en boligbrann i Rauma der alle fire beboere kom seg uskadd ut av huset torsdag kveld.

Politiet i Møre og Romsdal fikk melding om brann i en bolig i Eidsbygda i Rauma litt før klokka 23 og kunne melde klokka 23.20 at alle personer var ute av huset, at det ikke er meldt om personskade og at det er full fyr i boligen.

– Brannvesenet er nå på stedet, der de jobber med å få kontroll. Det var fire personer i huset, og de kom seg ut på egen hånd. Det er ikke fare for spredning, sier operasjonsleder Jens Dahl til NTB.

(©NTB)