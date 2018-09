Boligbrann i Kristiansund – to personer ikke gjort rede for

Det brenner for fullt i en bolig i Kristiansund natt til onsdag. To beboere er ikke gjort rede for, og det vites ikke om det er noen i boligen.

Det bekrefter vaktleder Nils-Inge Bjerknes i 110-sentralen til NTB. Brannvesenet meldte om brannen på Twitter klokken 3.50. Da var nødetatene på plass.

– Det er fortsatt to personer som det ikke er gjort rede for, sier Bjerknes til NTB klokken 4.50.

Naboene til boligen, som Bjerknes har fått opplyst er et rekkehus, ble evakuert grunnet spredningsfare like før klokken 4. Omtrent en time senere var faren minket.

Klokken 5.15 melder Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter at tre nabohus ble evakuert, og at en nabo er fraktet til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk.

De melder samtidig at det fortsatt jobbes med å komme i kontakt med samtlige beboere.

Boligen som brenner, ligger i Dalegata.

