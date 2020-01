Boligbrann i Rogaland – en person ikke gjort rede for

Det brenner i en enebolig på Klepp natt til onsdag. Personen som er registrert på adressen, er ikke gjort rede for. Fem naboer er evakuert.

Sørvest politidistrikt fikk klokken 4.31 melding fra en person som våknet av et smell og så røyk og flammer fra nabohuset.

Røykdykkere har tatt seg inn på adressen.

– En person er registrert på adressen. Vi har ennå ikke funnet vedkommende. Vi har heller ikke opplysninger om hvor vedkommende kan være, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Det var i en periode en del flammer i huset, og røyken har siden brannen startet blitt betydelig mindre, men brannvesenet har ikke meldt fra at de har kontroll på brannen, opplyser Solheim.

Fem personer fra to boenheter i boligen som ligger ved boligen i brann, er evakuert. Solheim opplyser at det ikke er behov for ytterligere evakuering.

