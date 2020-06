Boligbrann på Ridabu i Hamar – uvisst om der beboere i huset

Det brenner i en bolig i et boligfelt på Ridabu i Hamar, der nødetatene er på stedet og slukking i gang natt til torsdag.

Politiet i Innlandet melder om boligbrannen på Hamar på Twitter klokka 0.42 natt til torsdag.

Operasjonsleder Øyvind Bakken opplyser til NTB at nødetatene akkurat er kommet til stedet for arbeidet med å få oversikt over status på eventuelle beboere.

– Nødetatene er der, slukking er i gang. Foreløpig vet vi ikke mer enn det. Siden det er i et boligområde kan det være fare for spredning, sier Bakken.

