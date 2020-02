Bolighus i Halden totalskadd etter brann

Et bolighus med fem boenheter i sentrum av Halden er totalskadd etter en brann lørdag. En kvinne i 60-åra ble sendt til legevakt med lettere røykskader.

Brannen i den to etasjer høye bygningen i Halden i Østfold startet i 19-tiden lørdag, og det tok tid før brannvesenet fikk kontroll på flammene. I tillegg til kvinnen som ble sendt til legevakten, ble en far og sønnen hans sjekket på stedet.

– Det var tre beboere i huset som brant. I tillegg var det to gjester der, som kom seg ut på egen hånd. I nabobygget ble ni personer evakuert fordi politiet var bekymret for at brannen skulle spre seg til hus i nærheten, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Boligen der det brant, er nå ubeboelig.

– Beboerne er henvist til hotell, og kommunen har bistått der. De evakuerte i nabobygget fikk beskjed klokka 22.50 at alle kunne dra hjem om en halv time, sier Sveen.

Det var kraftig røykutvikling i området mens det brant, og beboere i området ble bedt om å lukke vinduene.

– Mest sannsynlig har brannen startet i annen etasje, men det er for tidlig å spekulere i årsak. Det skal ha bli hørt et høyt smell før brannen startet, sier Sveen.

(©NTB)